Breaking News bei Scryb: Cybeats vom Silicon Valley-Liebling auserwählt!

Diese News ist der Hammer für Scryb Inc. (WKN: A3C86A)*.

Ein aufstrebender Stern im Cybersecurity Himmel, in den Google Ventures, Intel Capital, AXA Ventures oder auch Sequia Capital bereits 260 Mio. USD investiert haben, und mittlerweile eine Bewertung von 1 Milliarde USD erreicht hat, wählt Cybeats aus, um Partner zu werden.



In Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* schlummert eine übersehene Jungfrau, die jetzt herausgeputzt und mit einer anständigen Mitgift, und zwar in Form eines bemerkenswerten Vertrags mit der Automobilbranche, zum Brautmarkt geführt wird - einem separaten Listing, zuerst an der CSE und später an der NASDAQ oder NYSE. So lautet zumindest der kürzlich bekannt gegebene Plan von Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* für ihre 100% Tochter Cybeats. Bestehende Aktionäre sollen auch Cybeats Aktien in Form von einer Dividende erhalten.

Project Arrow, in dem Cybeats in Zukunft eingesetzt werden soll, ist das erste vollständig in Kanada gebaute emissionsfreie Fahrzeug und wird gemeinsam von Kanadas Automobilzulieferern entworfen, konstruiert und gebaut. Dieses Projekt wird die besten kanadischen Technologie-Unternehmen für Elektroantrieb, alternative Kraftstoffe, vernetztes und autonomes Fahren sowie Leichtbau zusammenbringen.https://projectarrow.ca.

Da empfinde ich es als einen ganz besonders smarten Zug von Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* die Cybeats-Division separat an die Börse bringen zu wollen, denn die Bewertung für diese Tochter sollte wesentlich größer ausfallen als "versteckt" in Scryb. Zuletzt gab man nun bekannt Cybeats Technologies mittels RTO an die CSE-Börse zu bringen (Link). In weiterer Folge wird dann eine NASDAQ bzw. NYSE Notierung angestrebt (Link).

Schon im Vorfeld dieses Vorganges kann man nun mit einer weiteren aufsehenerregenden Partnerschaft auftrumpfen:

CYBEATS PARTNERS WITH SECURITYSCORECARD; A ONE-STOP-SHOP GLOBAL CYBERSECURITY MARKETPLACE

Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* gibt bekannt, dass Cybeats für den Beitritt als Partner von SecurityScorecard Integrated 360° Marketplace ausgewählt wurde der Zugang zu 25.000 Unternehmen bietet und Sicherheitsfeedback, Bewertungen und einen Marktplatz für über 5.000.000 Unternehmen weltweit bereitstellt.

SecurityScorecard, mit Investoren wie Evolution Equity Partners, Silver Lake Partners oder Sequoia Capital, ist der weltweit führende Anbieter von Cybersicherheitsrisiko-Bewertungen. Das Unternehmen mit der patentierte Rating-Technologie wurde 2013 von den Sicherheits- und Risikoexperten Dr. Aleksandr Yampolskiy und Sam Kassoumeh gegründet und wird von über 25.000 Organisationen für Enterprise Risk Management, Third Party Risk Management, Board Reporting, Due Diligence und Cyber Insurance Underwriting eingesetzt.

Wir glauben, dass wir über ein führendes Angebot an Cybersicherheitsprodukten verfügen, und es ist uns eine Ehre, eine Partnerschaft für den Beitritt zur Plattform angeboten zu bekommen. In den kommenden Jahren müssen Unternehmen Transparenzprozesse vorweisen können, die einen Blick auf alle ihre Produkte, Hard- und Software geben. Genau das tut Cybeats, und wenn diese Fähigkeiten fehlen, werden Unternehmen es schwer haben, ihre Produkte zu verkaufen. DMITRY RAIDMAN, CTO AND CO-FOUNDER OF CYBEATS.

NEWS-FAZIT:

Um die Wichtigkeit dieser News richtig einordnen zu können, muss man Folgendes über Security Scorecard erfahren:

SecurityScorecard ist augenscheinlich einer der Lieblinge der Venture Capital Investoren. Auch Sequoia in der Sand Hill Road im kalifornischen Silicon Valley zählt zu den ersten Geldgebern. Aber nicht nur die…

2021 gab man bekannt, dass das Unternehmen eine Finanzierungsrunde in Höhe von 180 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat, an der neue Investoren beteiligt sind, darunter Silver Lake Waterman, Fitch Ventures sowie die bestehenden Investoren Evolution Equity Partners, Accomplice, Riverwood Capital, Intel Capital, NGP Capital, AXA Venture Partners, GV (Google Ventures) und Boldstart Ventures . Diese Runde erhöht die Gesamtfinanzierung von SecurityScorecard auf mehr als 290 Millionen US-Dollar.

Quelle: getlatka.com



SecurityScorecard lädt nicht Hinz und Kunz ein, um Partner zu werden. Derzeit sind es um die 30 Firmen, die ihre Service-Leistungen den 25.000 Unternehmen anbieten dürfen. Diese Partnerschaft macht mit einem Schlag die Cybeats Technologie für Entscheidungsträger im Cybersecurity Bereich sichtbar.

Ich gehe ganz fest davon aus, dass sich die Partnerschaft mit SecurityScorecard schon sehr kurzfristig durch Aufträge bemerkbar machen könnte - und je mehr renommierte Firmen auf Cybeats vertrauen, desto mehr weitere Kunden wird man gewinnen können - ein echtes "Lawinenszenario".

Nach dem prestigeträchtigen "Project Arrow", der möglicherweise einen Eintritt in die Automobilindustrie ermöglichen könnte, dem Vertrag mit Starfish Medical, der Zugang zur Medizin Technologie verspricht, ist SecurityScorecard unter Umständen das Tor zu Banken, Versicherungen, Gesundheitseinrichtungen oder sogar in den Smart- bzw Secure-Phone Sektor.

Einige Kunden von SecurityScorecard



Welche hohe Bewertungen Cybersecurity-Firmen derzeit abrufen können, beweist die Übernahme von Siemplify durch Google für 500 Mio. USD. Siemplify hat zwar namhafte Kunden, aber der Jahresumsatz liegt derzeit noch bei weniger als einem Fünfzehntel (33 Mio. USD - Link). Google wird aber sicherlich wissen, was man tut, oder?

SCRYB INC.*

WKN: A3C86A CSE: SCYB

Scryb Inc. (WKN: A3C86A)* (Ex Relay Medical) entwickelt verschiedene Technologien für den medizinisch technischen Bereich! Herzstück ist unter anderem die firmeneigene AI-Technologie, genannt "Scryb". Scryb ist eine cloudbasierte Plattform und besteht aus entscheidenden Elementen wie Sensortechnologie, Internet der Dinge, Predictive Analytics und Computer Vision. Diese Technologie wird in allen Produkten des Unternehmens angewendet. Diese sind serienreif oder in der Entwicklung weit fortgeschritten, sodass man mit einem zeitnahen Einsatz und einer Kommerzialisierung rechnen kann.

DER PANDEMIE HERR WERDEN MIT FIONET RAPID RESPONSE GROUP

Fionet Rapid Response Group (FRR) ist ein Joint Venture von Fio Corp. und Scryb Inc. (WKN: A3C86A)*. Die gemeinsame Entwicklung, genannt Fionet, dient zur autmatisierten Erfassung von medizinischen Schelltests und ist essentiell für die Bekämpfung von Pandemien aber auch Epidemien jeglicher Art (Covid-19, Malaria, Ebola, Dengue Fieber) und schließt menschliche Erfassungsfehler aus!

FioNet-Geräte, die auch von nicht fachkundigem Personal verwendet werden können, ermöglichen diagnostische Tests in Laborqualität in Apotheken, an Arbeitsplätzen, auf Flughäfen, in Kliniken, in Pflegeheimen und, und, und … Gleichzeitig leitet Fionet unverzüglich Cloud-Echtzeitdaten weiter, um die Testaktivitäten bzw. die Testergebnisse aus der Ferne überwachen zu können. FioNet ist mit Schnelltests vieler Lieferanten kompatibel.

FioNet wurde auch schon von der WHO in Zusammenarbeit zur Eindämmung von Epidemien (Malaria, HIV, Dengue-Fieber und Ebola) verwendet. Dies geschah in Zusammenarbeit mit der Bill & Melinda Gates-Stiftung und verschiedenen Gesundheitsministerien.