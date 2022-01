Die Aktien des angeschlagenen Wohungsbaukonzerns China Evergrande sind am Freitag kurz nach der Abwendung eines Zahlungsausfalls leicht um 1,2 Prozent gestiegen. Der weltweit am höchsten verschuldete Bauträger hatte am Donnerstag laut der Hengda Real Estate Group, dem Kernunternehmen der Evergrande-Immobiliensparte, eine entscheidende...

Den vollständigen Artikel lesen ...