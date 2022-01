DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

PORSCHE - Porsche wird seine Sportwagen-Ikone vom Typ 911 mit einem Hybrid-Antrieb ausstatten. Der 911 werde kein Plug-in-Hybrid, sondern bekomme eine sehr sportliche Hybridisierung, wie sie Porsche bereits im Rennsport einsetze, sagte Vorstandschef Oliver Blume dem Handelsblatt. Mit Blick auf das Ergebnis 2021 sagte Blume: "Nur so viel vorab: Wenn die Kostenstruktur besser geworden ist und zugleich die Auslieferungszahlen klasse sind, erleben Sie mich recht entspannt." (Handelsblatt)

VW/BMW/DAIMLER/TESLA - Die drei deutschen Konzerne Volkswagen, BMW und Daimler sowie Tesla sind weltweit die innovativsten Automobilhersteller. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach bei Köln. Die US-Konkurrenten Ford und General Motors finden sich in der Untersuchung im Mittelfeld wieder, japanische Hersteller wie Toyota liegen am Ende der Rangliste. (Handelsblatt)

LUFTHANSA - Die Airline drängt im Konflikt um den Erhalt von Start- und Landerechten während der Corona-Flaute weiter auf eine Vereinheitlichung der Regeln in der EU. Bisher glichen vor allem die Ausnahmeregeln, mit denen es den Airlines möglich ist, die im Winterflugplan von der EU geforderte Auslastung von 50 Prozent der Slotkapazitäten zu unterschreiten, einem Flickenteppich. (FAZ, Börsen-Zeitung)

WIRECARD - Wirecard-Insolvenzverwalter Michael Jaffé hat Ex-Wirecard-Chef Markus Braun und weitere Ex-Manager nach Informationen der Süddeutschen Zeitung beim Landgericht München I auf Schadenersatz in Höhe von 140 Millionen Euro verklagt. Es geht dabei um angeblich leichtfertig vergebene Großkredite. (SZ)

MV WERFTEN - Nach dem Insolvenzantrag der MV Werften hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) den rund 1900 Mitarbeitern die Hilfe der Bundesregierung zugesagt. "Die Bundesregierung nimmt die Sorgen der Beschäftigten sehr ernst. Wir werden alle Anstrengungen unternehmen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Wismar, Stralsund und Rostock in dieser schwierigen Lage zu unterstützen und dazu beitragen, ihnen eine Perspektive zu geben", heißt es in einem Brief Lindners an die Vorsitzende des Gesamtbetriebsrates, Ines Scheel. (RND)

EMMA MATRATZEN - Der Matratzen-Onlinehändler Emma will China mit einem Netz eigener Läden überziehen. "Wir brauchen mehrere hundert Läden, um einen signifikanten Effekt in China zu erzielen", sagt Emma-Chef und -Gründer Manuel Müller im Gespräch mit dem Handelsblatt. Geplant ist eine Kette, die zusammen mit Franchisepartnern aufgebaut wird. (Handelsblatt)

AKTIENRÜCKKÄUFE - Die größten börsennotierten Konzerne Deutschlands wollen nach Handelsblatt-Berechnungen 16,7 Milliarden Euro für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben. Das ist fast so viel wie im bisherigen Rekordjahr 2008: Kurz vor Ausbruch der Finanzkrise hatten die DAX-Konzerne 16,9 Milliarden Euro für Aktienrückkäufe verwendet. (Handelsblatt)

SCHWAN-STABILO - In der Corona-Pandemie profitiert der Familienkonzern Schwan-Stabilo stark von seiner jungen Outdoorsparte. Während vor allem das Geschäft mit der Kosmetik schwächelt, waren Rucksäcke und Wanderhosen in Zeiten des Lockdowns stark gefragt. Schwan-Stabilo baut das Outdoor-Geschäft nun mit dem Einstieg bei Doghammer aus.

