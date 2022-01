In Silberaktien investieren: Unterbewertet: Diese Aktie gibt es gerade im Sonderangebot

Anzeige / Werbung

genau wie Gold gilt Silber als sicherer Hafen. In turbulenteren Zeiten greifen die Leute oft auf den Handel mit Silber zurück und investieren in Silberaktien. Während mehr Menschen in Gold investieren, übertrifft Silber oft Gold, da es sich um einen kleineren und volatileren Markt handelt.

Die Nachfrage nach Silber erscheint angesichts seiner Verwendung in Elektronik und Batterien solide. Mehr als die Hälfte des weltweiten Jahresbedarfs an Silber ist auf seine Verwendung in Technologie und Industrie zurückzuführen.

Die Ankunft neuer "grüner Unternehmen" und umweltfreundlicher werdender Unternehmen könnte die Nachfrage nach Silber erhöhen, was in naher Zukunft und längerfristig zu steigenden Preisen führen könnte.

Silber ist ein wichtiger Bestandteil in Solarenergiepaneelen und wiederaufladbaren Batterien.

Dabei geht es nicht nur um grünere Startups. Regierungen setzen grüne Initiativen um, was dazu führt, dass Milliarden von Dollar in den Sektor fließen.

Darüber hinaus gelten Edelmetalle wie Silber oft als sehr solide Anlagen, die einer turbulenten Wirtschaft standhalten können.

Eine Möglichkeit, Ihrem Anlageportfolio Silber hinzuzufügen, besteht darin, in Silberexplorations- und Minenaktien zu investieren.

Ein Unternehmen, welches schon bald vom Explorer zum Goldproduzenten aufsteigen wird, möchten wir Ihnen heute vorstellen:

WKN: A2QPEY| SYM: 682 | TSX-V: DSLV

Mit dem Lomero-Projekt in Spanien sowie den beiden Projekten in Kolumbien (Guia Antigua-Projekt und Zancudo-Projekt) verfügt Denarius Silver ( WKN: A2QPEY | SYM: 682) bereits über ein Bergbauportfolio mit Engagements von der Exploration bis zur kurzfristigen Produktion.

Die Unternehmensvorstellung von Rohstoff TV sollten Sie sich als interessierter Anleger unbedingt ansehen:

Werfen wir zunächst gemeinsam einen Blick auf das Lomero-Poyatos-Projekt in Spanien:

Die Lagerstätte Lomero-Poyatos befindet sich im nordöstlichen Teil des spanisch-portugiesischen iberischen Pyritgürtels in der südspanischen Provinz Huelva.

Durch die Nähe zu großen Produzenten ist die Infrastruktur schon weitestgehend vorhanden. Die Lagerstätte Lomero-Poyatos ist gut mit Wasser, Strom und asphaltierten Autobahnen nach Sevilla, Huelva und Aracena verbunden.

Mehrere umliegende Dörfer in der Nähe, die potenzielle Quellen für Arbeitskräfte, Unterkünfte und allgemeine Dienstleistungen darstellen.

Historische Ressourcenschätzung

SRK Consulting hat eine Überprüfung und Bewertung des Lomero-Poyatos-Projekts abgeschlossen, die die potenziellen Explorationsziele für ein polymetallisches Gold- und Kupferprojekt bestätigt. Die Goldgehalte des Lomero-Poyatos-Projekts gehören zu den höchsten, die im iberischen Pyritgürtel bekannt sind. SRK hat die verfügbaren Informationen früherer Entdecker in seinem Technischen Bericht vom Juli 2021 konsolidiert.

Metalläquivalente Gehalte wurden anhand von Preisen von 1.500 USD/Unze Gold, 18 USD/Unze Silber, 3 USD/Pfund Kupfer, USD 0,8 USD/Pfund Blei und 1,00 USD/Pfund Zink berechnet.

Bergbaugebiet Guia Antigua, Kolumbien

Das Projekt Guia Antigua befindet sich auf dem angrenzenden Grundstück eines komplexen hochproduktiven Adersystems. Das Bohrprogramm 2018 identifizierte 3 neue Adern und ausgezeichnete Gehalte, darunter einen hochmineralisierten Abschnitt von 3.268 g/t Ag, 8,57 g/t Au über eine 1,2 m lange Bohrlänge.

Das Guia-Antigua-Projekt ist eine Bergbaulizenzvereinbarung für den östlichen Teil des Bergbautitels RPP-140 . von Gran Colombia.

Die Gran Colombia Gold Corp. führt den Abbau, die Verarbeitung und die Produktion von Gold aus ihren Vorzeigebetrieben in Segovia El Silencio, Providencia und Sandra K Minen auf dem angrenzenden, westlichen Teil des Bergbautitels RPP-140 durch.

Diese hochgradigen Minen sind seit über 150 Jahren im Dauerbetrieb und haben in dieser Zeit rund 5 Millionen Unzen Gold gefördert!

Die Mine Guia Antigua hat eine historische Gesamtproduktion von 78.558 Unzen Silber und 1.174 Unzen Gold aus 6.034 Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Kopfgehalt von 404,90 g/t Ag und 6,05 g/t

Ein weiteres aussichtsreiches Projekt ist das Zancudo Projekt im Bergbaubezirk Titibiri, Kolumbien

Das Zancudo Projekt

Das Projekt Zancudo befindet sich auf der Westseite der Zentralkordillere der kolumbianischen Anden.

Die Lagerstätte liegt innerhalb des Romeral-Terrans und ist von kontinentalen Sedimenten bedeckt, die grau bis grün gefärbte Konglomerate, Sandsteine, Schiefer und Kohleflöze umfassen.





Auch hier ist die Infrastruktur nahezu vorhanden durch die großen Produzenten in der Nachbarschaft

Optionsvereinbarung zur Mineralexploration

Erste Option:

IAMGOLD hat die Option, 65 % der Anteile an Zancudo zu erwerben, indem es über einen Zeitraum von sechs Jahren Mineralexplorationen in Höhe von insgesamt 10 Millionen US-Dollar durchführt.

Zweite Option:

IAMGOLD hat eine zweite Option, weitere 5 % ungeteilte Anteile zu erwerben, für insgesamt 70 % ungeteilte Anteile an Zancudo, indem innerhalb von drei Jahren nach Ausübung der ersten Option eine Machbarkeitsstudie durchgeführt wird.

Bei Ausübung der ersten Option oder der zweiten Option werden die Parteien ein Joint Venture gründen, um Zancudo zu halten, die Exploration voranzutreiben und, falls möglich, die Entwicklung und den Abbau von kommerziell abbaubaren Erzkörpern voranzutreiben.

Unser Fazit:

Unterbewertet: Diese Aktie gibt es gerade im Sonderangebot

Investieren Sie da, wo das Smart Money das ganz große Geld investiert!

Die Top Shareholder von Denarius Silver ( WKN: A2QPEY | SYM: 682) sind Gran Columbia Gold (27%) und King Street Capital die 19% der Aktien halten!

Somit sind 46% der ausstehende Aktien in festen Händen!

Seine Finanzen hat Denarius Silver ( WKN: A2QPEY | SYM: 682) ebenfalls voll im Griff!

Dem Kassenbestand von rund 23 Millionen CAD steht derzeit eine Marktkapitalisierung von 84,20 Mio. EUR gegenüber!

Im Peergroupvergleich schneidet Denarius Silver ( WKN: A2QPEY | SYM: 682) ebenfalls hervorragend ab! Denn die Bewertung ist vergleichsweise niedrig! Bei der Ermittlung des Nettoinventarwerts ("Net Asset Value' / "NAV') wird deutlich, dass Denarius Silver ( WKN: A2QPEY | SYM: 682) noch deutlich unter dem Branchendurchschnitt gehandelt wird.

