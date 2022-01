Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern lange nach einer Richtung gesucht. Zeitweise näherte er sich der Marke von 16.100 Punkten an. Dann rutschte er unter 16.000 Zähler. Am Ende schaffte es der DAX rund 0,1 Prozent höher bei 16.031 Punkten zu schließen. Marktidee: EUR/USD Der Euro hatte gegenüber dem US-Dollar vor rund einem Jahr ein Drei-Jahres-Hoch markiert. Danach ging es für den Euro nach unten. In den vergangenen beiden Handelstagen zog der Kurs deutlich an. Damit hellte sich das mittelfristige Chartbild etwas auf. Auf der Oberseite rücken jetzt drei Widerstandszonen in den Fokus.