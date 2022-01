The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.01.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.01.2022ISIN NameUS03828V3033 APPLIED U.CUM.RED.PFD S.ADE000A12UE22 IKB DT.IND.BK.MTN 15/22XS1169199152 EL CORTE ING 15/22 REGSAT0000A1NQR1 ERSTE GP BNK 16-22MTN1538XS1547355427 TAIKANG INS.GR. 17/22XS1551761569 BK OF CYPRUS 17/27 FLRMTNDE000BLB4UG8 BAY.LDSBK.IS. 17/32XS1166672078 DNB BANK 15/22 MTNDE000A11QEV6 BRANDENBURG LSA 15/22 VARDE000DG4UDH7 DZ BANK IS.A836XS1169630602 CREDIT AGR.LN 15/22 MTNXS1149938240 SUMIT.MITSUI 15/22 MTNFR0011053255 CIF EUROMORTGAGE 11/22MTNFR0011181171 CIE F.FONCIER 12/22 MTNDK0009520280 NYKREDIT 18/22 MTNXS1551001768 BASF MTN 17/22XS0282701514 POLEN 07/22 MTNUS928563AB16 VMWARE 17/22XS1531570221 SUMITOMO MITSUI F. 17/22XS1518704900 LINDE FIN. 17/22 MTNFR0013396843 CSSE DEP.CON 19/22 MTNDE000HLB4BZ2 LB.HESS.THR.CARRARA01M/17XS0732513972 DNB BANK 12/22 MTNXS1111324700 EDP FIN. 14/22 MTNXS0256171777 GERMAN POSTAL PN.2 06/22CXS0732631824 ABN AMRO BANK 12/22 MTNUS037411AZ87 APACHE 12/22DE000DK0JSU3 DEKABANK MTN SERIE 7628USL79090AB95 RUMO LUX. 18/25 REGSXS1346180869 SVENSK.HDLSB. 16/22 MTNUS501044CQ29 KROGER CO. 12/22US4581X0CW69 INTER-AMER.DEV.BK 17/22USY8137FAG38 SRI LANKA 16/22 REGSUS45818WBA36 INTER-AMER.DEV.BK 15/22FR0011182641 EL. FRANCE 12-22 MTNUSC8888MNS37 TORONTO-DOM. BK17/22 REGSXS1550117342 NESTLE HLDGS 17/22 MTNFR0011180017 SOC.GEN.SFH 12-22 MTNUS718172BZ15 PHILIP MORRIS INTL 17/22FR0013365491 SOC GENERALE 18/22 MTNDE000DDA0QJ7 DZ BANK IS.C172 19/24DE000HLB1Z04 LB.HESS.THR.CARRARA02L/15CA459058GN73 WORLD BANK 19/22 MTNDE000DDA0QG3 DZ BANK IS.C170 19/27