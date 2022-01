The following instruments on XETRA do have their first trading 14.01.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.01.2022Aktien1 GB00BN11T727 Electric Guitar PLC2 GB00BMDPKM71 Foresight Sustainable Forestry Company PLC3 US3131621092 Federal Bank Ltd.4 ES06670509K6 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. BZR5 CA02078J1012 Alpha Metaverse Technologies Inc.6 SE0017161458 Svolder ABAnleihen1 US835495AP77 Sonoco Products Co.2 XS2433361719 Wizz Air Finance Company B.V.3 US10373QBT67 BP Capital Markets America Inc.4 DE000NRW0M92 Nordrhein-Westfalen, Land5 XS2432162654 CPI PROPERTY GROUP S.A.6 DE000DD5AYU8 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank7 DE000DD5AYS2 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank8 DE000DD5AYT0 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank9 FR0014007QT5 BPCE SFH10 FR0014007QS7 BPCE SFH11 DE000A3T0X97 Deutsche Pfandbriefbank AG12 DE000HCB0BH9 Hamburg Commercial Bank AG13 US698299BS24 Panama, Republik14 XS2430287529 Prosus N.V.15 US83368TBJ60 Société Générale S.A.16 US83368TBG22 Société Générale S.A.17 US83368TBH05 Société Générale S.A.18 US83368TBK34 Société Générale S.A.19 US698299BR41 Panama, Republik20 XS2432629504 International Development Association21 DE000HLB7ZQ3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale22 ES0280907025 Unicaja Banco S.A.23 XS2433140113 Volkswagen Financial Services N.V.