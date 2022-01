Die Preise für Wohnimmobilien stiegen auch 2021 kräftig an. Allerdings wird eine Zinswende angesichts hoher Inflationsraten auch in der Eurozone wahrscheinlicher. Damit Kreditinstitute künftig besser gegen Kreditausfälle gewappnet sind, bereitet die BaFin nun strengere Kapitalvorgaben für Banken vor. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind die Preise für Wohngebäude im Neubausegment zwischen November 2020 und November 2021 um 14,4% gestiegen und damit so stark wie seit August 1970 nicht ...

