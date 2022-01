Linz (www.anleihencheck.de) - Gestern hat die USD-Enttäuschung angehalten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Mehr als drei bis vier Zinsanhebungen im Verlauf des Jahres 2022 zu erwarten, scheine momentan nicht realistisch. Auch die Inflation, in den letzten Monaten der stärkste Treiber der Zinsfantasien, habe mit den Dezemberwerten nicht mehr überraschen können. Ein Niveau von 7,00% sei bereits sehr hoch und ein 40-jähriger Höchststand. Könne man das noch toppen und die US-Dollar Zinsspekulationen weiter anschieben? Das werde sich zeigen. ...

