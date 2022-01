Die deutschen Autobauer im DAX verhindern zum Wochenschluss eine stärkere Bremsung des Aktienbarometers. Einzig Daimler kann sich dem allgemeinen Trend nicht entziehen und muss ein paar Basispunkte abgeben. Die VW-Vorzüge hingegen stehen an der DAX-Spitze und sind jetzt für Trader attraktiv.Die Aktie hat einen durchaus signifikanten Widerstand gebrochen und Kurs in Richtung 200-Euro-Marke genommen. Sollte auch diese Hürde gemeistert werden, wartet die nächste schon in Form der 200-Tage-Linie. Interessant ...

Den vollständigen Artikel lesen ...