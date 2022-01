DJ Evonik steigt in großtechnische Produktion von Biotensiden ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Evonik baut die weltweit erste Großanlage zur Herstellung selbst entwickelter Biotenside auf. Am Konzernstandort Slovenska Lupca in der Slowakei wird der Spezialchemiekonzern nach eigenen Angaben dazu einen niedrigen dreistelligen Millionen-Betrag investieren. In zwei Jahren sollen dort im großen Maßstab sogenannte Rhamnolipide auf Basis der Fermentation von Zucker aus Maispflanzen hergestellt werden.

Rohöl und tropische Fette, die zur Herstellung herkömmlicher Tenside verwendet werden, werden damit überflüssig. Rhamnolipide sind biologisch abbaubar und können in Reinigungsmitteln und in der Körperpflege zum Einsatz kommen. Weltweit steigt die Nachfrage nach umweltfreundlichen Tensiden derzeit rasant an. Laut Innovationsvorstand Harald Schwager wird die Anlage so ausgelegt, dass sie jährlich Mengen im zweistelligen Kilotonnen-Bereich erzeugen kann.

Entwicklungspartner von Evonik war in den letzten Jahren der Konsumgüterkonzern Unilever. Er hat laut Schwager Spülmittel auf Basis der Rhamnolipide in den Märkten Chile und Vietnam getestet. Es gibt überdies weitere Kunden aus der Kosmetikbranche für das Produkt, das bisher bei Evonik in kleinem Maßstab produziert wird.

