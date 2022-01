Mehr Biotenside für umweltfreundliches Spülmittel: Der Spezialchemiekonzern Evonik baut in der Slowakei eine Produktionsanlage für einen niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag. Der Standort Slovenska L'upca soll entsprechend ausgebaut werden, wie die Essener am Freitag mitteilten. Seit Ende 2019 beliefert Evonik den Konsumgüterkonzern Unilever schon mit kleineren Mengen sogenannter Rhamnolipide, die biologisch vollständig abbaubar sind. Daraus hergestelltes Spülmittel kommt in den Testmärkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...