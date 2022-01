Trillium Gold Mines gab die Ergebnisse des raum-zeitlichen geochemischen Kohlenwasserstoff-Probenahmeprogramms bekannt, Gold Terra durchschneidet zwei hochgradige Zonen auf Yellorex in der Campbell-Scher-Struktur auf der Con-Mine-Grundstücksoption, IsoEnergy hat zugestimmt, einen Teil der am 31. Dezember 2021 fälligen Zinszahlung an Queen's Road Capital Investment zu begleichen, und Kutcho Copper schließt den Lizenzrückkauf ab und kündigt das Offtake Agreement.