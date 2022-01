Siemens Healthineers-Calls mit 95%-Chance bei Erholung auf 64 Euro

Mit einer Wertsteigerung von 35 Prozent innerhalb der vergangenen 12 Monate hält sich die Siemens Healthineers-Aktie (ISIN: DE000SHL1006) im Spitzenfeld des DAX auf. Allerdings geriet die Aktie, die erst am 9.12.21 bei 67,66 Euro ein Allzeithoch erreichen konnte, seit dem Jahresbeginn deutlich unter Druck. Bei der Erstellung dieses Beitrages notierte die Aktie knapp unterhalb von 60 Euro.

Für risikobereite Anleger, die der in neuen Analysen mit Kurszielen von bis zu 77,50 Euro (JP Morgan Chase) zum Kauf empfohlenen Aktie nach dem deutlichen Kursrückgang eine Erholung auf zumindest 64 Euro zutrauen, wo die Aktie zuletzt am 7.1.22 notierte, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 60 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Siemens Healthineers-Aktie mit Basispreis bei 60 Euro, Bewertungstag 14.3.22, BV 0,1, ISIN: CH1138810150, wurde beim Aktienkurs von 59,82 Euro mit 0,21 - 0,22 Euro gehandelt.

Kann sich die Siemens Healthineers-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 64 Euro erholen, dann wird sich handelbare Preis des Calls bei etwa 0,43 Euro (+95 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 56,366 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Siemens Healthineers-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 56,366 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MA9X321, wurde beim Aktienkurs von 59,82 Euro mit 0,39 - 0,40 Euro taxiert.

Kann die Siemens Healthineers-Aktie auf 64 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,76 Euro (+90 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 51,42 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die Siemens Healthineers-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 51,42 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000TT7UUV2, wurde beim Aktienkurs von 59,82 Euro mit 0,88 - 0,89 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens Healthineers-Aktie auf 64 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,25 Euro (+40 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Healthineers-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens Healthineers-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de