Zum Jahreswechsel übernahm Thomas Krüger (54) in der Business Unit Versorgungswirtschaft der Wilken Software Group die Leitung Produkt & Entwicklung der Branchenlösung NTS.suite am Standort Greven. Bislang wurde diese Position kommissarisch von Ulrich Ramoser, dem Standortleiter der Wilken Software Group in Greven, ausgefüllt. "Schon seit meinem Start in Greven vor einem Jahr habe ich mit Thomas Krüger bei der Weiterentwicklung der NTS.suite eng und erfolgreich zusammengearbeitet. Damit war es der nächste logische Schritt, diese Verantwortung an ihn abzugeben", erläutert Ulrich Ramoser die Personalentscheidung. "Er wird nun den erfolgreichen Veränderungsprozess mit den begonnenen Maßnahmen zur Steigerung der Softwarequalität kompetent fortführen und damit den Grundstein für die Bindung der 150 Bestandskunden und weiteren Neukunden der NTS.suite legen. Darüber hinaus ist die standort- und bereichsübergreifende Zusammenarbeit sowie Zusammenführung der Softwarelösungen in unserer Unternehmensgruppe eine seiner Kernaufgaben", beschreibt Ramoser die Zielsetzung.

Thomas Krüger, Dipl.-Ing. der Elektrotechnik, startete seine Karriere bei der damaligen Neutrasoft GmbH 2001 am Wilken-Standort Greven als Fachberater im Bereich Energiedatenmanagement. Seitdem durchlief er unterschiedliche Fach- und Führungsfunktionen im Unternehmen, im Wesentlichen im Bereich der Beratung und des strategischen Produktmanagements. In diesen Positionen zeichnete er sich unter anderem verantwortlich für die softwareseitige Implementierung neuer Marktprozesse bei den Anwendern der NTS.suite, wie etwa GPKE, GeLi Gas, MPES und weiteren Abläufen in der Marktkommunikation.

