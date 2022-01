DJ PRESSEMITTEILUNG/Vivax Solution GmbH bietet Ausbildungsprogramm zum Aktivtechniker Telekommunikation

Der erfolgreiche Betrieb von Telekommunikationsnetzen erfordert detaillierte Kenntnisse zu deren Funktionsweise. Mit ihrem neuen Ausbildungsprogramm zum zertifizierten Aktivtechniker Telekommunikation stattet die zur tktVivax Group gehörende Vivax Solution GmbH angehende Administratoren und Administratorinnen deshalb nun mit dem nötigen Know-how aus. Im Rahmen der Lektionen bekommen die Teilnehmenden theoretisches Wissen sowie konkrete Fertigkeiten vermittelt, die in praktischen Übungen direkt angewandt werden. Auf Basis ihrer Erfahrungen aus zahlreichen Breitbandprojekten geben die Ausbilder unter anderem grundlegende Kenntnisse zur Installation und Konfiguration von IP-Netzwerken sowie entsprechender Netzwerkkomponenten weiter. Auf diese Weise ausgebildete Aktivtechniker sind in der Lage, Telekommunikationsnetze vollumfänglich zu planen, aufzubauen, zu steuern und zu warten.

Als Lösungsanbieter hat es sich die Vivax Solution GmbH zu Aufgabe gemacht, Unternehmen bestmöglich im hart umkämpften Breitbandmarkt aufzustellen. Für die tktVivax-Tochter spielen hierbei entsprechend ausgebildete Mitarbeiter eine entscheidende Rolle: "Die Administration von Telekommunikationsnetzen erfordert sehr spezifische Kenntnisse - das kann nicht einfach jeder gelernte Netzwerkadministrator sofort übernehmen. Deswegen bieten wir jetzt ein gezielt gestaltetes Aus- und Weiterbildungsprogramm zum zertifizierten Aktivtechniker Telekommunikation", erläutert Sven Siebrands, Geschäftsführer der Vivax Solution. Dieses deckt ein breites Spektrum an Inhalten ab, die detailliert und praxisorientiert vermittelt werden.

Das Gelernte praktisch anwenden

Um die Teilnehmenden bestmöglich auf die eigenverantwortliche Installation, Steuerung und Wartung sämtlicher Aktivkomponenten eines Breitbandnetzes vorzubereiten, werden dementsprechend viele verschiedene Aspekte behandelt. Netzwerktopologien und verschiedene Übertragungstechnologien spielen hierbei eine ebenso wichtige Rolle wie die Funktionsweise von Routern und Switches oder die Grundlagen von Routing- und Switching-Protokollen wie OSPF und Spanning Tree. Neben grundsätzlichem Know-how zu IP-Netzen, werden den Programmteilnehmern auch telekommunikationsspezifische Systeme wie BRAS, ACS und MSAN anschaulich und mit einer aktiven Herangehensweise nähergebracht. Sven Siebrands hierzu: "Wichtig ist, die Aus- und Weiterbildung sehr praxisbezogen zu gestalten, mit einer spürbaren Hands-on-Mentalität. Deswegen wird das theoretische Wissen aus den Kursen konsequent mit praktischen Übungen und Laborversuchen ergänzt. Nur so kann man das Gelernte später auch zuverlässig anwenden."

Kontaktdaten:

tktVivax GmbH - Dirk Fieml

Lietzenburger Straße 69-71 - 10719 Berlin

Tel: +49 30 235 919 200

d.fieml@tkt-vivax.de

www.tkt-vivax.de

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Uwe Pagel - Press'n'Relations GmbH

Magirusstraße 33 - 89077 Ulm

Tel.: +49 731 962 87-29

upa@press-n-relations.de

https://press-n-relations.com

Die tktVivax GmbH mit Sitz in Berlin und Niederlassungen in Stuttgart (Backnang), Köln und Hamburg unterstützt ihre Kunden im Bereich zukunftsorientierter Telekommunikationstechnologien sowie mit Organisations-, Prozess- und Digitalisierungsberatung in der kommunalen Versorgungswirtschaft. Mit rund 50 Mitarbeitern deckt das Beratungsunternehmen ein breites Spektrum von der Analyse, Strategiefindung und Fördermittelberatung über die Neu- und Umgestaltung von Prozessen und Organisationen in allen Bereichen der Versorgungswirtschaft bis hin zur Planungs- und Umsetzungsbegleitung von Glasfaser- und 5G-Infrastrukturen an. Zielgruppe sind sowohl Stadtwerke als auch Kommunalverwaltungen.

