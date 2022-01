Der Schweizer-Bank-Software-Experte Temenos (WKN: 676682) machte an der Börse zuletzt keine allzu gute Figur. In den vergangenen drei Monaten fiel der Aktienkurs um fast 11 % auf heute 132,19 US-Dollar (Stand: 14. Januar 2022). Doch der weltweite Markt für Payment- und Banking-Lösungen ist groß. Er wiegt nach Temenos-Angaben rund 57 Mrd. Euro. Und Temenos hat hier die Weltmarktführung zu vereidigen. Von daher ist es das Geschäftsmodell in jedem Fall wert, dass wir genau hinschauen. Temenos wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...