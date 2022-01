Mit einem herben Minus von mehr als 20 Prozent sorgen die Papiere des französischen Versorgers EDF am Freitag für Aufsehen. Der französische Staat will die Energiepreise deckeln, um den Preisanstieg zu begrenzen, was ein Milliardenloch in die Bilanzen von EDF reißt. Droht für die deutschen Wettbewerber wie E.on oder RWE nun ein ähnliches Szenario?Frankreich will den Anstieg in diesem Jahr auf vier Prozent beschränken, kündigte Wirtschaftsminister Bruno Le Maire am Donnerstagabend an. Neben einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...