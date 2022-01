Der Stromkonzern RWE will über 40 Mio. € in einen neuen Windpark mit über 43 MW Leistung im Nordosten Spaniens investieren. Der Windpark soll mit Nordex-Windkraftanlagen errichtet werden und Ende 2022 den Betrieb aufnehmen. Die hohen Strompreise lassen bei den Betreibern die Kassen ohnehin klingeln.



Demnächst sind bei RWE auch Nachrichten zu den Braunkohleaktivitäten möglich. Konkret geht es um eine Ausgliederung der Braunkohle in eine Stiftung. Wenn RWE hier aufs Tempo drückt, wäre das eine positive Überraschung, die dem Kurs neues Leben einhauchen wird. Dann kommen die stillen Reserven aus den CO2-Zertifikaten zum Tragen.



