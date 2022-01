Der Videokonferenzanbieter Zoom gehörte aufgrund des Stay-at-Home-Trends zu Beginn der Pandemie zu den größten Corona-Überfliegern. Die Aktie hat sich innerhalb von wenigen Monaten vervielfacht. Grund: Immer mehr Unternehmen setzten auf Homeoffice-Software. Mittlerweile hat sich jedoch das Sentiment gegenüber den sogenannten Corona-Profiteuren zum Negativen verändert und der US-Wert setzte zu einem Crash an, der bis heute andauert.Zoom hat in der Spitze sogar über 70 Prozent korrigiert. In der Tat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...