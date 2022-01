DGAP-Ad-hoc: MBH Corporation Plc / Schlagwort(e): Personalie

14.01.2022 / 12:01 CET/CEST

Neues vom Verwaltungsrat - MBH Corporation Plc: Mitteilung des Verwaltungsrats 14. Januar 2022: Die MBH Corporation Plc gibt die folgenden Änderungen in der Zusammensetzung ihres Verwaltungsrats bekannt: Margaret Manning wird von ihrer Rolle als nicht geschäftsführende Vorsitzende des Verwaltungsrats der MBH Corporation zurücktreten, um sich auf andere Aufgaben konzentrieren zu können. Stanislaw Patey, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, wird die Rolle des nicht geschäftsführenden Vorsitzenden übernehmen. Stan ist seit dem 1. August 2020 Mitglied des Verwaltungsrats von MBH und ist außerdem Geschäftsführer der Termhouse Corporate Finance. Die Verwaltungsratsanwärterin Lisa Maynard-Atem wird als ordentliches nicht geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrats berufen. Diese Änderungen im Verwaltungsrat treten ab dem 14. Januar 2022 in Kraft. Damit setzt sich der Verwaltungsrat nun wie folgt zusammen: Stan Patey, nicht geschäftsführender Verwaltungsratsvorsitzender Callum Laing, Geschäftsführer Victoria Sylvester, geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied Lisa Maynard-Atem, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied IR- und Pressekontakt: Charlotte Williams, charlotte@unity-group.com +44 (0)770 396 3953 MBH Corporation PLC Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Zusatzinformationen: Über MBH Corporation PLC Die MBH Corporation Plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse sowie der US-amerikanischen Börse OTCQX(R) in New York (MBHCF) notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation Plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen. mbhcorporation.com 14.01.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

