Man könnte den Märkten derzeit mit Blick auf das Pandemiegeschehen glatt Optimismus unterstellen. Trotz rasant steigender Infektionszahlen scheint niemand mehr davon auszugehen, dass Corona im Jahr 2022 noch ein so großes Problem wird wie noch in den Jahren zuvor. Stattdessen rechnen immer mehr Anleger mit einem Auslaufen bzw. einem Übergang in die Endemie.In vielerlei Hinsicht, nicht nur mit Blick auf die Börsen, wäre das wohl ein sehr positives Szenario. BioNTech (US09075V1026) freut sich allerdings so überhaupt nicht über das (vorschnell?) ...

