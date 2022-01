Europas größer Softwarehersteller SAP profitiert vom wachsenden Cloudgeschäft, das sich im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2021 widerspiegelt. Optimistisch sind die Walldorfer auch für das laufende Geschäftsjahr.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum konnte SAP die Umsatzerlöse im vierten Quartal 2021 um sechs Prozent auf 7,98 Milliarden Euro steigern. Für das gesamte Jahr 2021 verzeichnet der DAX-Konzern eine Umsatzsteigerung von zwei Prozent auf 27,84 Milliarden Euro. Eine gewichtige Summe trug dabei das Cloudgeschäft bei, wie SAP-Vorstandssprecher Christian Klein auf der Unternehmensseite erklärt:

Unsere Stärke im Cloudgeschäft ist offensichtlich. Immer mehr Unternehmen entscheiden sich für die SAP, um sich neu aufzustellen, stabile Lieferketten aufzubauen und sich auf dem Weg in die Cloud zu nachhaltigen Unternehmen zu entwickeln. Diese dynamische Entwicklung zeigt sich im gewaltigen Erfolg von "RISE with SAP', unserem wichtigsten Cloudangebot, sowie im herausragenden Wachstum unseres ganzen Portfolios. Das beschleunigte Wachstum verspricht noch größere Möglichkeiten in der Zukunft.