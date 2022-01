ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Relx von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 2135 auf 2615 Pence angehoben. Analyst Adam Berlin begründete sein neues Anlagevotum unter anderem mit dem bestehenden Aufwertungspotenzial des Medienkonzerns. Es gebe nicht viele Unternehmen in Europa, die strukturelles Wachstum, ein starkes Management, eine gesunde Bilanz, ein Gewinnsteigerungspotenzial und eine erhebliche Liquidität böten, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2022 / 21:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2022 / 21:16 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B2B0DG97

RELX PLC-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de