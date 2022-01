Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste und nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot. In unserem Portfolio befinden sich aktuell 18 Positionen. Die durchschnittliche Rendite beläuft sich auf gut 43 Prozent Buchgewinn.

Diese Woche ist uns ein Wert unglücklich ausgestoppt worden. Bei einem jungen Engagement reichen wir den ersten Zielkurs nach, bei einem anderen Wert heben wir den Stopp-Kurs weiter an. Außerdem erhöhen wir ein Nachkauflimit bei einer bestehenden Empfehlung. Lesen Sie die Details in unserer Stop&Go Meldung.

Zunächst der kurze Blick auf den Gesamtmarkt. Der Favoritenwechsel an den Börsen ist zwar an den Indizes nicht so gut zu erkennen, wie es beim Vergleich von Einzelwerten in der Regel der Fall ist. Trotzdem kann man die Tendenzen im Chart mittlerweile gut erkennen. Im direkten Vergleich sieht das so aus:

Fazit: Hoch bewertete Aktien haben es derzeit schwer. Im NASDAQ sind davon mehr vertreten als in den klassischen Indizes.

Lesen Sie die Details zu den einzelnen Positionen aus unserer Empfehlungsliste:

