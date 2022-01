Leipzig (ots) -Bei der Hörfunkwelle MDR AKTUELL steht der Sonntag künftig im Zeichen vertiefender und längerer Inhalte: Das Nachrichtenradio nimmt eine ganze Reihe seiner aufwendig produzierten Podcasts ins lineare Programm. Damit werden diese Produktionen auch Hörerinnen und Hörern angeboten, die bislang noch keine oder nur einzelne Podcasts on demand nutzen."Wir reagieren mit der neuen Programmierung am Sonntag auf Publikumswünsche nach mehr vertiefenden Informationen und Hintergründen. Und wir wollen künftig noch stärker eine Brücke bauen zwischen unseren digitalen on-demand-Angeboten und dem 'normalen' Radioprogramm", so Chefredakteurin Jana Hahn. Zudem zeigt der regelmäßige Dialog der Redaktion mit "klassischen" Radio-Hörerinnen und -Hörern, dass viele Menschen gern eigene Fragen beispielsweise beim Podcast "Der Rechthaber" einreichen möchten. In diesem Format werden juristische Themen mit Alltagsbezug besprochen.Das neue Sonntags-Angebot enthält folgende Podcasts"OK, America?"aktuelle USA-Themen u.a. mit MDR-Programmdirektor Klaus Brinkbäumer"Tabubruch"ungewöhnliche Schicksale hinter den Nachrichten"Mal angenommen"Zukunftsthemen aus dem Hauptstadtstudio der ARD"Kemferts Klima-Podcast"die Klimafragen unserer Zeit mit Energie-Expertin Claudia Kemfert"Der Rechthaber"alltägliche juristische Fragen mit Anwalt Thomas Kinschewski"Das große Ganze"der gesellschaftskritische Podcast zu den großen Fragen unserer Zeit"Die Wirtschaftsprüfer"Wirtschaftsthemen verständlich erklärt, mit Experten des Leibnitz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle"Eliten in der DDR"Wie lebten und dachten ehemalige Entscheider der DDR?"Spur der Täter"True Crime aus Mitteldeutschland"MDR Investigativ"Hintergründe zu den Recherchen von MDR FAKT und MDR EXAKT"Wahlkreis Ost"Anja Maier und Malte Pieper erklären die Bundespolitik.Der erfolgreiche Podcast "Kekulés Corona-Kompass" wird aus Aktualitätsgründen weiterhin werktags ins Programm eingebunden.Die Podcasts laufen sonntags 7.17, 9.17, 11.17, 12.17, 12.35 und 19.35 Uhr.Die Podcasts von MDR AKTUELL erzielten im vergangenen Jahr in Summe über alle Plattformen hinweg (u.a. ARD Audiothek) 55 Millionen Abrufe. Alle Angebote wird es auch weiterhin on-demand geben.Einen Überblick zu sämtlichen MDR-Podcasts finden Sie hier:https://www.mdr.de/podcasts/index.htmlPressekontakt:MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail: presse@mdr.de,Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5121658