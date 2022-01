Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Im Dezember 2021 hat die Nordex Group (ISIN DE000A0D6554/ WKN A0D655) Aufträge über 245 MW aus Südamerika erhalten, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Das norwegische Unternehmen Statkraft - Europas größter Produzent erneuerbarer Energien - hat einen Auftrag über die Lieferung und Errichtung von 14 Turbinen des Typs N163/5.X für den 80-MW-Windpark Morro do Cruzeiro in Brasilien erteilt. Der Auftrag umfasst auch einen Premium-Service-Vertrag über drei Jahre und einer möglichen Verlängerungsoption. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...