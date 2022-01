NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh von 78 auf 68 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei der anstehenden Veröffentlichung der Zahlen zum vierten Quartal werde der Fokus auf dem Ausblick auf 2022 liegen, da in einigen Kernmärkten des Kochboxenversenders wieder verschärfte Anti-Covid-Maßnahmen eingeführt worden seien, schrieb Analyst Marcus Diebel in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Der Experte bleibt für die Aktie vorsichtig gestimmt. Dies könnte dem Unternehmen kurzfristig nützen, die langfristigen Auswirkungen dürften aber erst ab zweiten Quartal 2022 beurteilt werden können, wenn sich die städtischen Gebiete vollständig erholen und die Mitarbeiter wieder in die Büros zurückkehren./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2022 / 20:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2022 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A161408

HELLOFRESH-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de