Nel Asa, ThyssenKrupp, Plug Power und die anderen Anbieter wird's gefreut haben, als Minister Robert Habeck in seiner Regierungserklärung diese Woche innerhalb der vorgegebenen 9 Minuten mehrfach auf die Bedeutung des Wasserstoffs zur Erreichung der Klimaziele einging.Auch wenn die Erwartungen an die Auftragsvolumina für Elektrolyseure bereits hoch ist, so wird der von der Ampel als notwendig erachtete Roll-out von Elektrolyseuren nochmals die zukünftige Bedeutung der Anbieter von Elektrolyseuren erhöhen. Dazu kommt einiges an Bewegung bei einigen der grössten Anbieter von Elektrolyseuren in ...

