Soeben wurden JP Morgan-Quartalszahlen veröffentlicht. Hier die wichtigsten Kennzahlen. Der Umsatz liegt bei 30,35 Milliarden Dollar (Vorjahresquartal 30,16/Erwartungen 29,9). Der Gewinn liegt bei 3,33 Dollar pro Aktie (Vorjahresquartal 3,79/Erwartungen 3,01). Die Aktie notiert vorbörslich mit -2,6 Prozent. Hier das Headline-Statement von JPM-CEO Jamie Dimon: Jamie Dimon, Chairman and CEO, commented on the financial results: "JPMorgan ...

