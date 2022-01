Tesla will angeblich den Produktionsstart seines E-Pickups namens Cybertruck auf das Ende des ersten Quartals 2023 verschieben. Grund sollen noch erforderliche Veränderungen an Design und Technik sein. Wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Donnerstag gegenüber Reuters geäußert haben soll, verschiebe Tesla den Produktionsstart für das elektrische Pickup-Modell Cybertruck in das Jahr 2023 hinein. Es ist bereits die zweite Änderung des Zeitplans. Mehr zum Thema Tesla Cybertruck: Neues Video zeigt riesigen Scheibenwischer und mehr Produktionsprobleme: ...

