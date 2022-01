Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Infektion und Inflation bleiben die vorherrschenden Themen an den Finanzmärkten, so die Analysten der Helaba.In beiden Fällen sei die Dynamik hoch, sogar erschreckend hoch: Aufgrund der raschen Ausbreitung der Omikron-Variante würden sich die Infektionsraten in vielen Ländern auf Höchstwerten befinden, aus Deutschland werde eine 7-Tage Rekordinzidenz von 471 gemeldet. Der Gipfel scheine noch nicht erreicht. Dennoch habe Omikron für die Anleger an Schrecken verloren. Die Virusvariante sei ansteckender, aber milder im Verlauf und biete im Jahresverlauf die Chance, in eine endemische Lage überzugehen. Folglich dürften sich die konjunkturellen Belastungen in Grenzen halten. ...

