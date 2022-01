Aschheim (www.fondscheck.de) - Trotz Inflationssorgen und aktuell wieder zunehmenden Corona-Inzidenzen sind Anlagevermittler für die Entwicklung des deutschen Aktienindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in diesem Jahr sehr positiv gestimmt, so die ebase GmbH."Die DAX-Unternehmen haben gezeigt, dass sie sich in den vergangenen beiden schwierigen Jahren sehr gut entwickeln konnten. Das trauen ihnen die Finanzprofis auch 2022 überwiegend zu", erkläre Kai Friedrich, CEO der ebase. Das aktuelle Ergebnis einer von der European Bank for Financial Services GmbH (ebase) durchgeführten Umfrage unter 170 Finanzprofis zeige, dass 70% der Befragten im kommenden Jahr von einer weiterhin positiven Entwicklung des DAX ausgehen würden. "Mehr als jeder Zehnte von ihnen rechnet - trotz der bereits lange andauernden Aufwärtsbewegung - sogar mit einem stark steigenden DAX", füge Friedrich an. 20% der Finanzprofis würden ein gleichbleibendes Aktienkursniveau erwarten. ...

