Zu Beginn des neuen Jahres bestimmen Unternehmen aus dem Erneuerbaren Energien-Sektor die Schlagzeilen am KMU-Anleihemarkt. So hat am 10. Januar die offizielle Zeichnungsphase für den neuen Green Bond II der reconcept GmbH (ISIN: DE000A3E5WT0) begonnen. Die sechsjährige Anleihe 2022/28 hat ein Gesamtvolumen von bis zu 15 Mio. Euro und wird jährlich mit 6,25% p.a. Ein Volumen von 10,7 Mio. Euro konnte bereits im Vorfeld der Zeichnungsphase von der Emittentin platziert werden. "Der Kapitalmarktzugang über die Deutsche Börse ist für uns von großer Bedeutung. Damit haben wir bereits beim Green Bond I gute Erfahrungen gemacht. Interessierte Anleger sollen auch auf diesem Wege erneut die Gelegenheit erhalten, an unserer Performance zu partizipieren. Dass wir bereits 10,7 Mio. Euro platzieren konnten, spricht für die Attraktivität unseres Konzepts und die positiven Aussichten", erklärt der geschäftsführende Gesellschafter Karsten Reetz im Interview mit dem Anleihen Finder in dieser Woche.

Eine weitere "grüne" Anleihe-Emission hat das Solarunternehmen SUNfarming GmbH in dieser Woche beschlossen. Die neue fünfjährigen Anleihe 2022/27 (ISIN: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...