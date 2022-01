Saalbach (ots) -Und das sind die Gründe dafür:Ruhige Südhang-Sonnenlage: Das Familienhotel "Die Sonne" (https://www.hotel-sonne.at/) liegt am ruhigen, sonnigen Südhang inmitten des Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn (900 m Zentrum) mit 270 Pisten-Kilometern, über 70 Seilbahnen und Liften. Skiabfahrt direkt vor dem Hotel und kostenlosen SUPER SONNE Inklusiv-Taxis zu allen Ski-Bergbahnen in Saalbach, zum Ski-Verleih oder einfach zum Flanieren ins Zentrum von Saalbach oder Hinterglemm.Persönliche Familienführung: seit 1976 in zweiter Generation - und das garantiert Ihnen kompetente und herzliche Gastfreundschaft, einen Top-Service und ein familiäres Ambiente!Stylischer Komfort: Tradition modern interpretiert, gehobenen 4-Sterne-Superior-Komfort gepaart mit legerem Wohlfühl-Ambiente sowie hohe Qualität in Ausstattung & Dienstleistung! Stylische Zimmer mit Holz- & Loden-Elementen, bequemen Boxspringbetten von Joka oder Vollholzbetten mit Joka-Matratzen "Made in Austria", antiallergischen Bettbezügen und Komfort-Badezimmern sowie gratis WLAN.Kulinarium vom Feinsten: Traditionelle österreichische Küche mit internationalen Einflüssen - kreiert mit regionalen, biologischen Qualitäts-Produkten und Wildbret aus eigener Jagd von Küchenchef Marco. Spezielle Küche für Allergiker und Veganer - sehr beliebt sind außerdem die Lifetime-Menüs, die speziell vegetarisch, gluten- und laktosefrei sind.Großzügige Wellness-Anlage im Hotel - aufgeteilt auf 3 Bereiche:SONNENOASE für Familien mit Hallenbad, gemütlichem Ruhebereich, Infrarot-Familien-Insel sowie tollem Familien Outdoor-Spaß-Pool für bis zu zwölf Personen. Ein besonderes Highlight ist die große Liegefläche im Hallenbad.SONNENHAUS für Gäste ab 15 Jahren mit einzigartiger finnischer Hochsitzsauna mit Ausblick, Bio-Sanarium, Sole-Dampfbad, Infrarotkabine, Entspannungs- & Ruhe-Zone wie das Kaminzimmer mit Wasserbetten, zwei iPads und ein Fitnessraum mit Cardiogeräten von Technogym!Das ZIRBEN SPA für entspannende & aktivierende Massagen, Körper- & Gesichts-Behandlungen mit hochwertiger Produktlinie!Spannendes und abwechslungsreiches Aktivprogramm: Für Erwachsene ein aktives Erwachen morgens mit Fitness und Gymnastik über Schneeschuh-Wanderungen bis hin zur Rodelpartie mit Hüttenzauber und wöchentlichem Wellnessabend bis 22.00 Uhr. Auch die Kids kommen nicht zu kurz. Auf Wunsch Kinderbetreuung im Sommer und Winter mit:- 50 Stunden Kinderanimation an sechs Tagen pro Woche- professionelles Kinder-Equipment vom Gitterbett über Wasserkocher bis zum Buggy- bestens ausgestatteter Sonne-Mini-Club und Teens-Club mit Playstation- spezielle Kinderbehandlungen in unserem Zirben-Spa- spezielle Kindermenüs & Kinderbuffets - auch für Allergiker---------------------------Kinderermäßigungen im Winter im Zimmer der Eltern und im Einzelstudio (min. 2 Vollzahler)0 - 2 Jahre - kostenlos3 - 5 Jahre - 80 % Erm. (in den Saisonzeiten A + B - 100 %)6 - 14 Jahre - 70 % Erm.15 - 17 Jahre - 30 % Erm.18 - 99 Jahre - 15 % Erm.Single mit Kind im Einbettzimmer: 3 - 14 Jahre - 70 %Ermäßigungen in den Suiten und Appartements auf Anfrage!---------------------Hotel DIE SONNE 4*superiorDas All Inclusive HotelFamilie SchwablAltachweg 334A-5753 Saalbach, ÖsterreichTel. +43 6541 7202saalbach@hotel-sonne.atwww.hotel-sonne.atPressekontakt:Hotel DIE SONNE 4*superiorTel. +43 6541 7202Mail: saalbach@hotel-sonne.atOriginal-Content von: Hotel DIE SONNE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160220/5121817