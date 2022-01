Schliersee (ots) -Der Name "SLYRS" steht für hochwertigen Bavarian Single Malt Whisky. In der SLYRS-Destillerie am bayrischen Schliersee werden unterschiedliche Whiskysorten hergestellt, von fruchtig-malzig über kraftvoll-komplex bis facettenreich und erwachsen.Um dem "Dolce Vita" gerecht zu werden, komplettieren nun den Clan die vielseitigen neuen SLYRS Whisky Liqueure. Bei der Herstellung wird der Alkoholgehalt des SLYRS Whisky Classic mit dem glasklaren Wasser der nahen Bannwaldquelle verringert. Anschließend wird das Whiskydestillat je nach gewünschter Liqueur-Sorte mit Vanille, Honig, ausgewählten Alpenkräutern, frischem Rahm, Schweizer Schokolade oder Kaffee verfeinert.Für Kaffeeliebhaber: der SLYRS Bairisch Coffee Liqueur (https://slyrs.com/), Whisky und Kaffee in perfekter Harmonie aus Süße und leichter Bitterkeit.SLYRS und Dinzler, zwei außergewöhnliche Genuss-Manufakturen, beheimatet im bayrischen Oberland, vereinen die Leidenschaft für ihr Handwerk und höchste Qualität in diesem einzigartigen SLYRS Bairish Coffee Liqueur. Die Kombination aus mildem, fruchtig-frischem Cold Brew Kaffee, der Kaffeerösterei Dinzler und dem SLYRS Whisky, behutsam abgerundet mit feinsten Mazeraten aus Karamell und Vanilleschoten sorgen für einen unvergleichlichen Geschmack.Ein Meilenstein der regionalen Genuss-Kooperation! Die Komponenten für diesen einzigartigen Liqueur bilden der SLYRS Single Malt Whisky Classic, welcher 3-6 Jahre in neuen Fässern aus Amerikanischer Weißeiche reifte und die Dinzler Cold Brew Extraktion von äthiopischen Moccas "Sidamo".Die äthiopischen Arabica Bohne "Sidamo" fällt durch ihre große Geschmacksvielfalt und Komplexität auf. Durch die lange Extraktionszeit werden mehr Aromastoffe gelöst als bei herkömmlichen Filterkaffee, jedoch bis zu 70% weniger Säure und Bitterstoffe. Dadurch kommen feinste Frucht- und Schokoladen-Noten zur Geltung, bei einem geringen Koffeingehalt.Für Schokofans: der SLYRS Bavarian Cream Liqueur, bayrischer SLYRS Whisky mit Schokolade verfeinert.In dieser SLYRS Kreation trifft der aromatische Single Malt aus bayrischer Gerste auf die süße Versuchung echter Alpenschokolade. Ein süßer Genuss, nicht nur für Sammler, sondern auch für Whiskyfreunde. Kaum ein Lebensmittel passt so hervorragend zu kräftigem Single Malt wie herbe Schokolade. Der SLYRS Liqueur vereint die beiden Aromen in einem angenehm milden und doch vollmundigen Intermezzo, ein spannender Genuss aus bayrischer Herstellung.SLYRS Bavarian Cream Liqueur genießen Sie am besten leicht unter Raumtemperatur bei 16 bis 18°C. Nur so lösen sich die herrlichen Aromen des Single Malt und verströmen die angenehme Wärme des Liqueurs.-------------------------------TIPP:SLYRS Whisky und Liqueure sollten stets stehend und dunkel gelagert werden. Jetzt online bestellen und in Cocktails oder pur genießen www.slyrs.com (https://slyrs.com/)Oder entdecken Sie die einzelnen Kreationen direkt vor Ort in der SLYRS Erlebniswelt. Zum Preis von 9,90EUR lässt sich die Destillerie auf eigene Faust besichtigen. Der neue digitale Rundgang erklärt die Herstellung Schritt für Schritt. Weitere Führungen finden Sie unter www.slyrs.com/erlebniswelt/-------------------------------SLYRS Distillery / Distillery ShopTel.: 0049 (0)8026 / 9222795Mail: info@slyrs.deSLYRS Caffee & LuncheryTel.: 0049 (0)8026 / 9228920Mail: caffee@slyrs.deSLYRS WebshopTel.: 0049 (0)8026 / 9209220Mail: shop@slyrs.dewww.slyrs.com (https://slyrs.com/)Pressekontakt:SLYRS Distillery / Distillery ShopTel.: 0049 (0)8026 / 9222795Mail: info@slyrs.deOriginal-Content von: SLYRS Distillery, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160283/5121835