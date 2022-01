Lorenz (ots) -Das Hotel Eichingerbauer gehört zu den Top-Wellnessadressen im Salzkammergut. Ob Saunen-Vielfalt, Sole-Tropf-Bad, ganzjährig beheiztes Schwimmbad, Infrarotsauna, Massagen oder verschiedenste Schönheitsanwendungen: Ihre Entspannung, Ihre Erholung und Ihr Genuss stehen hier an oberster Stelle.Die WellnesslandschaftRelaxen Sie in der Saunalandschaft, genießen Sie die herrliche Dampfgrotte mit Soletherapie, lassen Sie sich in der Infrarotkabine mit Lichttherapie zum Träumen verleiten und gönnen Sie sich eine Ruhepause auf den Indoor-Whirlliegen! Ein ganzjährig beheizter Außenpool mit einer Wassertemperatur im Sommer von 27 Grad & im Winter von wohlig-warmen 34 Grad Celsius steht Ihnen hier genauso zur Verfügung, wie die schön gestaltete Vital-Bar.Die RuhebereicheBei schönem Wetter relaxen Sie auf der herrlichen Liegewiese direkt neben dem Pool. Viele kleine Ruheräume im Haus verteilt versprechen erholsame Stunden und die Möglichkeit, mal in aller Ruhe ein Buch oder eine Zeitschrift zu lesen. Einzigartig ist die Aussicht auf der Dach-Terrasse. Von hier aus haben Sie sogar die imposante Drachenwand im Blick!Der Beauty Himmel für innere und äußere SchönheitMit Kosmetikanwendungen für Körper, Gesicht, Hände und Füße, mit SPA Ritualen für Verliebte, wohltuenden Massagen und durch die Verwendung hochqualitativer Produkte tauchen Sie in eine Welt der Düfte und der Geborgenheit ein.Ganzkörperbehandlungen, klassische Massagen und Spezialmassagen tun nicht nur dem Körper gut, sondern auch der Seele. So tragen beispielsweise anspruchsvolle und hoch effiziente Reviderm Behandlungen dazu bei, dass Ihre Haut deutlich jünger und attraktiver wirkt. Einen ähnlich positiven Effekt haben die Gesichtsbehandlungen mit exklusiven Maria Galland Produkten.Auch um das Thema Haarentfernung wird sich im Beauty Himmel sorgfältig und professionell gekümmert. Erfahrene Hände sorgen dafür, dass überflüssige Härchen schonend und sanft entfernt werden. Und da nicht erst seit gestern bekannt ist, dass Hände und Füße tagtäglich besonders beansprucht werden, werden auch wohltuende Hand- und Fuß-Behandlungen angeboten.Natürlich kommen auch die Herren der Schöpfung auf ihre Kosten. Im Bereich "Reine Männersache" stehen tolle Angebote bereit. Und dann sind da noch die Verwöhnbäder: Ganz nach Wunsch entweder vitalisierend oder beruhigend, entführen Sie kostbare Essenzen und eine angenehme Atmosphäre für eine Weile in eine andere Welt.Der Römertempel - Ihr privater WellnessbereichZum Hochzeitstag, in den Flitterwochen oder einfach aus purer Liebe - im Hotel Eichingerbauer in Mondsee finden Paare Ihre Herzenswünsche erfüllt. Gönnen Sie sich bewusste Zeit zu zweit, denn der Römertempel ist exklusiv buchbar. Hier genießen Sie 4 Stunden im privaten Wellnessbereich inklusive Stubensauna, Dampfbad, Whirlpool und eigenem Ruhebereich. Kulinarisch verwöhnt werden Sie mit einem delikaten Saunaschmaus und prickelndem Prosecco.-------------------------------------------------------Angebot:4 = 3 Montags-Special07.01.2022 - 03.07.2022 und 12.09.2022 - 18.12.2022- 4 Nächtigungen in der gebuchten Kategorie (Anreise immer am Montag)- Vitales Buffet am Morgen mit Betreuung durch den Frühstückskoch- 4-Gang-Genießermenü am Abend- Eichingerbauer Wohlfühlpaketab Euro 415,- pro Person für 4 Übernachtungen z. B. im DZ LandhausWenn Sie direkt und bequem Ihre Pauschale zum Bestpreis online auf www.eichingerbauer.at buchen, werden Sie noch zusätzlich mit einem 25 Euro Gutschein für den Beauty Himmel verwöhnt. Dieser ist gültig ab einem Behandlungswert von mindestens 50 Euro pro Person.-------------------------------------------Hotel & Restaurant Eichingerbauer ****superiorFamilie Sabine Sperr-Lehrl & Norbert SperrEich 34, A-5310 St. Lorenz|MondseeTelefon: +43 (0) 6232 2658 - 0Telefax: +43 (0) 6232 2658 - 9E-Mail: info@eichingerbauer.atWeb: www.eichingerbauer.atPressekontakt:Hotel & Restaurant EichingerbauerTelefon: +43 (0) 6232 2658 - 0E-Mail: info@eichingerbauer.atOriginal-Content von: Hotel & Restaurant Eichingerbauer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161056/5121865