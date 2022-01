Wien (www.fondscheck.de) - Das Bad Homburger Investmenthaus Feri baut seinen Standort in Hamburg deutlich aus, so die Experten von "FONDS professionell".Die Leitung vor Ort würden René Tödter (54) und René Hänschke (45) übernehmen. Beide seien zuvor beim Family Office Auretas tätig gewesen. "Wir freuen uns sehr, dass wir zwei erfahrene Mandantenbetreuer für den strategischen Ausbau unseres Beratungsgeschäfts und unserer Kundenbeziehungen in Hamburg gewinnen konnten", sage Patrick Zenz-Spitzweg, Geschäftsführer Private Mandanten bei Feri Trust. ...

