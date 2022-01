DJ HAEMATO vertreibt PCR Point-of-Care Geräte zur wirkungsvollen Eindämmung des Corona-Pandemiegeschehens

DGAP-Media / 2022-01-14 / 14:45

HAEMATO vertreibt PCR Point-of-Care Geräte zur wirkungsvollen Eindämmung des Corona-Pandemiegeschehens

Schönefeld, 13. Januar 2022 - Mit der aktuellen Omikronwelle verzeichnen die Laboratorien in Deutschland einen starken Anstieg von PCR-Tests. Die Auswertungskapazitäten stoßen, insbesondere in Hinblick auf die neuen Quarantäneregeln, zunehmend an ihre Grenzen.

Die HAEMATO PHARM GmbH ("HAEMATO"), ein 100 %-iges Tochterunternehmen der HAEMATO AG (ISIN: DE000289VV1), hat nun ein hochwertiges PCR Point-of-Care Gerät in ihr Portfolio aufgenommen. Dieses Gerät ist in der Lage, eine zuverlässige RT (Real-Time)-PCR-Analyse innerhalb von 45 Minuten durchzuführen. HAEMATO beliefert bereits jetzt zahlreiche Apotheken, Kliniken und Laboratorien und steuert damit der Belastung dieser Einrichtungen entgegen.

Der RT-PCR-Test ist der sogenannte Goldstandard unter den Corona-Tests. Mit der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) kann in einer Probe aus den Schleimhäuten der Atemwege zuverlässig nachgewiesen werden, ob Erreger vorhanden sind. Dadurch, dass die von HAEMATO angebotenen RT-PCR-Geräte vor Ort (Point-of-Care) genutzt werden, wird der lange Weg vom Entnehmen der Probe bis hin in das analysierende Labor eingespart. Der gesamte Prozess wird dadurch erheblich verkürzt und somit beschleunigt.

"Neben unserem Tagesgeschäft, der Arzneimittelversorgung, arbeiten wir derzeit rund um die Uhr, um Apotheken, Klinken, Laboratorien und öffentliche Einrichtungen mit RT-PCR-Geräten, Antigenschnelltests und FFP2-Masken zu versorgen.", sagt Patrick Brenske, Vorstand der HAEMATO AG. Attila Strauss, Geschäftsführer der HAEMATO PHARM GmbH fügt hinzu: "Wir haben die potentielle Überlastung in der Gesundheitsversorgung früh erkannt und sind mit der Erweiterung unseres Produktportfolios um die PCR Point-of-Care Geräte nun in der Lage, einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zu leisten."

Die PCR Point-of-Care Geräte sowie klassische Antigenschnelltests und FFP2-Masken sind über die Webseite www.schnelltest-antigen.de bestell- und sofort lieferbar.

Über HAEMATO:

Die HAEMATO AG wurde 1993 gegründet und ist ein pharmazeutisches Unternehmen mit dem Fokus auf den Handel von hochpreisigen Spezial-Pharmazeutika (mit den Therapieschwerpunkten Onkologie, HIV, Rheumatologie und anderen chronischen Krankheiten) sowie der Entwicklung und dem Vertrieb von Medizinprodukten und Eigenmarken insbesondere im Bereich "Lifestyle & Ästhetik". Die HAEMATO AG ist im Basic Board (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.haemato.de Kontakt: HAEMATO AG, Investor Relations Telefon: +49 (0)30 897 30 86 70 ir@haemato.ag Ende der Pressemitteilung

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emittent/Herausgeber: HAEMATO AG Schlagwort(e): Unternehmen

2022-01-14 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: HAEMATO AG Lilienthalstraße 5c 12529 Schönefeld Deutschland Telefon: +49 (0)30 897 30 86 70 Fax: +49 (0)30 897 30 86 79 E-Mail: ir@haemato.ag Internet: www.haemato.ag ISIN: DE000A289VV1 WKN: A289VV Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1269035 Ende der Mitteilung DGAP-Media =------------

1269035 2022-01-14

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1269035&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

January 14, 2022 08:45 ET (13:45 GMT)