Kössen, Österreich (ots) -Bestens präparierte Loipen für bis zu 121 km klassisch und 119,5 km Skating bilden das Loipennetz der Kaiserwinkl Orte Kössen, Walchsee, Schwendt und Rettenschöss. Ein Paradies für anspruchsvolle Sportler aber auch für Anfänger, die Langlaufen in Tirol ausprobieren wollen. Der Kaiserwinkl steht unter Ski-Langläufern und Skatern an der Spitze der Beliebtheitsskala in Europa! Übrigens: 2 Loipen sind schneesicher aufgrund von Snowfarming (Lagerung und Konservierung von Kunstschnee). Die Benützung der Loipen im Kaiserwinkl und in der Nachbarregion Reit im Winkl ist kostenlos - diese beiden Regionen zusammen bieten ein Loipennetz von 200 km an.Besonders stolz ist die Region auf das Loipengütesiegel des Landes Tirol. Das Gütesiegel gewährleistet allen Langläufern ein umfangreiches und vielseitiges Loipennetz und einen hohen Standard an Präparierung, Orientierung, Markierung sowie Gefahrenstellenabsicherung. Die Region Kaiserwinkl ist zudem Mitglied der "Tiroler Langlaufspezialisten".Direkt vom Hotel aus auf die Loipe heißt es im Wohlfühlresort Peternhof ****superior. Ob Anfänger, Fortgeschrittener, Profi, klassischer Läufer oder Skater, hier kommt jeder Langlauffan auf seine Kosten - und das kostenlos, denn die Loipen sind gratis nutzbar für Hotelgäste. Nach einem aktiven Tag erwartet Sie dann im Hotel Entspannung & Genuss pur.Der Peternhof ist schon eine besondere Welt für sich. Umgeben von zahlreichen Bergen, Gebirgsketten und atemberaubenden Landschaften wurde hier ein 4-Sterne Superior Wellness- und Wohlfühlresort geschaffen, das seinesgleichen sucht. Direkt an der Grenze zu Bayern - mit dem Blick auf den majestätischen Wilden Kaiser - beeindruckt das Hotel ab der ersten Minute. In den gemütlich luxuriösen Zimmern und Suiten lässt es sich ebenso gut entspannen, wie in den anderen Bereichen des Hotels. Zum Schwimmen in das Hallenbad oder ins Sportschwimmbecken und danach in den großzügigen SPA-Bereich mit über 3.500 m² Wellness- & Wohlfühlfläche. Im Peternhof gibt es immer einen Ort zum Entspannen und zum Seele baumeln lassen. Im neuen Fit-Well-Chalet erwartet Sie auf 650 m² eine abwechslungsreiche Fitnesswelt der Superlative, die die Lust an der Bewegung bei Jung & Alt in einem sehr exklusiven Ambiente fördert und steigert. Kulinarisch werden Sie mit dem Besten aus der Region verwöhnt. Frische Zutaten werden hier zu köstlichen Speisen verarbeitet, zauberhaft angerichtet und mit Liebe serviert.----------------------------Loipengenuss am Peternhof bis 27.03.20224 Nächte ab EUR 464,00 pro Person inkl.- Halbpension- Langlauf-Leihausrüstung für 3 Tage- eine Berg- & Talfahrt zur Winklmoosalm