Oberlandesgericht Frankfurt am Main bestellt Holger Giese, Friedrich Munsberg und Dr. Ulrich Theileis in den Aufsichtsrat der Aareal Bank - Bestellung gilt bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung - Prof. Dr. Hermann Wagner: "Wir begrüßen die Entscheidung des Oberlandesgerichts. Es ist aus unserer Sicht wichtig, schnell wieder einen voll besetzten Aufsichtsrat zu haben. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den neuen Kollegen, die mit ihrer Expertise und Erfahrung unseren Aufsichtsrat sehr gut ergänzen." Wiesbaden, 14. Januar 2022 - Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat mit rechtskräftigem Beschluss dem Antrag der Aareal Bank stattgegeben, mit sofortiger Wirkung Holger Giese, Friedrich Munsberg und Dr. Ulrich Theileis in den Aufsichtsrat der Aareal Bank zu bestellen. Zuvor hatte das Amtsgericht Wiesbaden den Antrag auf gerichtliche Bestellung zurückgewiesen, weil es dafür keine Dringlichkeit erkannt hatte. Dagegen hatte die Aareal Bank Beschwerde eingelegt. Holger Giese war bis 2020 Chefsyndikus der DB Privat- und Firmenkundenbank AG und General Counsel Private Bank Germany bei der Deutsche Bank AG und ist jetzt als Rechtsanwalt tätig. Davor war er von 2004 bis 2018 Chefsyndikus der Deutsche Postbank AG. Zuvor war er für die Deutsche Post AG und die Westdeutsche Landesbank tätig. Friedrich Munsberg verfügt über langjährige Bankerfahrung mit den Schwerpunkten gewerbliche Immobilienfinanzierung, Kapitalmarkt & Treasury sowie Staatsfinanzierung. Er war insgesamt 15 Jahre als Vorstand von Pfandbriefbanken tätig, darunter als Vorstandsvorsitzender der Dexia Kommunalbank Deutschland sowie als Vorstand der Düsseldorfer Hypothekenbank und der Münchener Hypothekenbank. Seine Karriere begann er bei der Deutschen Bank. Dr. Ulrich Theileis war bis Ende 2021 Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der L-Bank, Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank. Hier verantwortete er mehrere Ressorts, unter anderem das Rechnungswesen, die Marktfolge und vor allem sämtliche IT-Bereiche. Zwischen 1996 und 2012 arbeitete er bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte, seit 2006 als Partner. Während seines Studiums war er am Lehrstuhl für Betriebsinformatik der Universität Bayreuth tätig. Der Aufsichtsratsvorsitzende der Aareal Bank AG, Prof. Dr. Hermann Wagner, sagte: "Wir begrüßen die Entscheidung des Oberlandesgerichts. In der aktuellen, sehr anspruchsvollen Situation des Unternehmens ist es aus unserer Sicht wichtig, schnell wieder einen voll besetzten Aufsichtsrat zu haben. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den neuen Kollegen, die mit ihrer Expertise und Erfahrung unseren Aufsichtsrat sehr gut ergänzen."

