Die Quarantäne-Zeit wird auf zehn Tage verkürzt, geboosterte Kontaktpersonen müssen nicht in Isolation und es gibt die Homeoffice-Pflicht: diese Corona-Regeln gelten aktuell in Deutschland. Die Corona-Pandemie hält die Welt weiter in Atem, besonders die Omikron-Variante führt zu rasant steigenden Infektionszahlen. In Deutschland gelten ab Mitte Januar 2022 neue Corona-Regeln, die Quarantäne wird beispielsweise generell verkürzt. Hier findest du eine Übersicht einiger aktueller Corona-Regeln. Mehr zum Thema Quarantäne, "Freitesten" und Homeoffice-Pflicht: Diese ...

