Unilever will zusammen mit Evonik nachhaltiger werden

Werbung



Der Hersteller von "Viss" setzt mit einer Kooperation mit Evonik auf nachhaltige Tenside für seine Reinigungsmittel.



Der britische Konsumgüterhersteller Unilever will nachhaltiger werden. Hierfür setzten sie zusammen mit dem Chemieunternehmen Evonik auf den Einsatz einer neuartigen Tensid-Technologie. Evonik hat ein neues Verfahren entwickelt, mit dem aus Zucker Rhamnolipide gewonnen werden können. Diese sollen Tenside aus Rohöl oder Palmöl ersetzen.

Verbraucher fragten verstärkt nachhaltige Reinigungsprodukte nach. Hierbei kommt die Nachfrage auch nicht mehr ausschließlich aus den westlichen Märkten. Unilever will dieser Nachfrage gerecht werden und strebt an bis 2030 seine Reinigungsprodukte Rohöl-frei zu produzieren.

Für die Realisierung der nachhaltigen Tenside will Evonik sein neues Werk in der Slowakei nutzen. Dort soll in zwei Jahren mit der Produktion begonnen werden.

Die Lipide seien außerdem nicht auf den Einsatz in Reinigungsmitteln begrenzt. In der Zukunft könnten sie auch in Zahnreinigungs- und Kosmetikprodukten oder in Duschgels verwendet werden.





Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?