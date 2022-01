ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA80403E1043 Sativa Wellness Group Inc. 14.01.2022 CA3821591011 Sativa Wellness Group Inc. 17.01.2022 Tausch 1:1

CA6688131086 Olive Resource Capital Inc. 14.01.2022 CA6807671004 Olive Resource Capital Inc. 17.01.2022 Tausch 1:1

