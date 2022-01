Montréal (ots/PRNewswire) -Deloitte Restructuring Inc. ("Deloitte"), in seiner Eigenschaft als gerichtlich bestellte Kontrollinstanz in den Verfahren nach dem Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA") von:BlackRock Metals Inc., BlackRock Mining Inc., BlackRock Metals LP und BRM Metals GP Inc. (zusammen "BlackRock")leitet das Verkaufs- und Investitionsanwerbungsverfahren ("SISP") für den Verkauf des Geschäfts, des Eigentums, der Vermögenswerte und des Unternehmens von BlackRock. BlackRock ist ein kanadischer Entwickler von Spezialmetallen, der kurz vor dem Bau eines Multi-Metall-Ferrolegierungsprojekts steht. BlackRock plant die Erschließung und den Bau einer Mine, einer Aufbereitungsanlage und einer Metallurgieanlage in der Provinz Quebec, genauer in den Regionen Chibougamau und Saguenay.Weitere Informationen zum SISP- und CCAA-Verfahren finden Sie auf der Website der Kontrollinstanz unter www.insolvencies.deloitte.ca/blackrockmetals.Um detaillierte Informationen über BlackRock zu erhalten, müssen die Interessenten eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnen.Alle Anfragen im Zusammenhang mit den CCAA- und SISP-Verfahren sind zu richten an: blackrockmetals@deloitte.ca. Die Frist für das Einreichen einer unverbindlichen Absichtserklärung, wie von der Angebotsfrist für Phase 1 des SISP gefordert, ist der 9. März 2022 um 17:00 Uhr (EST).DELOITTE RESTRUCTURING INC.In seiner Eigenschaft als gerichtlich bestellte Kontrollinstanz1190 avenue des Canadiens-de-MontréalSuite 500, Montreal QC H3B 0M7KanadaTelefon: 514-393-5349Fax: 514-390-4103E-Mail: blackrockmetals@deloitte.caLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1726284/Deloitte_Restructuring_Inc__SALE_AND_INVESTMENT_SOLICITATION_PRO.jpgOriginal-Content von: Deloitte Restructuring Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161084/5121946