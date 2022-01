Wer kennt es nicht? Schlüssel vergessen - ausgesperrt. Argh! Amal Graafstra war irgendwann so genervt davon, dass er begann, mit RFID-Mikrochips zu experimentieren. Aus diesem persönlichen Need wurde schließlich ein Business. Amal Graafstra, 45, ist ein Self-made-Man - im wahrsten Sinne des Wortes. Nachdem er sein Informatikstudium nach wenigen Semestern abgebrochen hatte, gründete er 1996 mit einem Freund seine erste Internetfirma. Später, in den früheren 2000ern, arbeitete Graafstra als IT-Beauftragter in verschiedenen Kliniken, meistens abends oder nachts. Dabei vergaß er öfter seine Schlüssel, sodass er mitten in...

