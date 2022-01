Mit einem Abwärtstrend hat Novavax schon seit einiger Zeit zu kämpfen. Ironischerweise nahm der ziemlich genau mit der Zulassung des Corona-Impfstoffs in der EU seinen Anfang. Von einer Trendwende ist weiterhin nichts zu spüren. Im Gegenteil, der Ausverkauf nahm zuletzt eine völlig neue Qualität an.Dabei zeigt sich, dass die Anleger anscheinend allergisch auf Meldungen über Zulassungen reagieren. Eine solche erhielt Novavax (US6700024010) für sein proteinbasiertes Corona-Vakzin nun auch in Südkorea, nachdem zuvor bereits die WHO, die EU, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...