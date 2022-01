(shareribs.com) Denver 14.01.2022 - Die Bundesstaaten Colorado und Michigan haben im vergangenen Jahr eine starke Entwicklung bei der Nachfrage nach Cannabis verzeichnet. Damit stiegen auch die Steuereinnahmen deutlich. Wie das Department of Revenue in Denver heute mitteilte, hat der Bundesstaat Colorado im Jahr 2021 423 Mio. USD an Steuern aus dem Verkauf von legalem Cannabis eingenommen. Gegenüber ...

