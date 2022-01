Die ersten Quartalsberichte großer US-Banken haben am Freitag enttäuscht und auch am deutschen Aktienmarkt belastet. Vor allem das Zahlenwerk von JPMorgan fiel bei den Investoren durch. Auch Citigroup konnte die Erwartungen des Marktes nicht erfüllen. Erschwerend kam hinzu, dass der für die US-Wirtschaft so wichtige Einzelhandel im saisonal wichtigen Monat Dezember überraschend schwach abschnitt. In diesem Umfeld sank der deutsche Leitindex Dax um 0,9 Prozent auf 15.883 Punkte. er MDax der mittelgroßen ...

