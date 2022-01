Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 17. Januar: TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 12/21 08:00 ESP: Repsol, Q4-Umsatz 22:30 GBR: Rio Tinto, Q4-Umsatz TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Kernrate Maschinenbau 11/21 03:00 CHN: BIP Q4/21 03:00 CHN: Industrieproduktion 12/21 10:00 ITA: Verbraucherpreise 12/21 (endgültig) Anzeige- RESEARCH Märkte Kapitalmarktausblick 2022 "Vom Überfluss zum Mangel" Small is beautiful Löcher in ...

